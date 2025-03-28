Российские бойцы показали работу дрона-разведчика Supercam S350 в зоне СВО

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» рассказал «Известиям» об использовании беспилотника Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии