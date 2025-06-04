Полиция проверяет сообщения о похищении мужчины на вокзале в Москве

Полиция проверяет сообщения о похищении человека на Ярославском вокзале в Москве. Ранее в сети появились сведения, что неизвестные затолкали мужчину в багажник автомобиля и уехали в неизвестном направлении.
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