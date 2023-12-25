Адвокат Vacio Роман Попов заявил, что сотрудник полиции обманул рэпера

Адвокат рэпера Vacio (настоящее имя - Николай Васильев) Роман Попов признался, что изначально полицейские уверяли музыканта, что его не будут привлекать к административному аресту из-за появления в одном носке на половом органе на вечеринки у Насти Ивлеевой.