Стрелявший в девушку актер и организатор квеста избежали ареста

Стрелявший в девушку во время квеста актер смог избежать ареста. По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, ему избрана мера пресечения в виде запрета совершать определенные действия сроком до 11 января.
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