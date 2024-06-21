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  • Татьяна Недогреева
    И что плохого, что мы туда идем? Плохо, если не придем.Жившие в СССР ник...
  • Natalija Osminina
    Не нравился СССР  дебильной устаревшей пропагандой-контролем  ментальных старцев. А сейчас идиоты, высмеивающие СССР,...Жившие в СССР ник...
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    эххх....такую  страну  прозевалиииии...тьфууу... 😎Жившие в СССР ник...

В Азербайджане националисты заявили, что Туран будет создан через 5 лет. Наше мнение

В Азербайджане националисты заявили, что Туран будет создан через 5 лет. Наше мнение

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Азербайджанском сегменте интернета, активно муссируется идея о создании Турана уже к 2028 году.

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