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Шведская Saab AB объявила о начале концептуального проектирования истребителей, призванных заменить Gripen

Шведская Saab AB объявила о начале концептуального проектирования истребителей, призванных заменить Gripen

Компания Saab AB объявила о том, что Шведское управление оборонных материалов (FMV) подало заявку на концептуальное проектирование будущих истребителей для ВВС страны, которые в будущем заменят стоящие не вооружении самолеты JAS 39 Gripen.

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