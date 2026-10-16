Массовая миграция компаний из дата-центров, подвергшихся атакам БПЛА, создает новые киберриски. Об этом «Газете.
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