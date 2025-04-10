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Закон, порядок, государство

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Чеченскую Республику с рабочей поездкой посетил заместитель главы МЧС России Роман Курынин

Чеченскую Республику с рабочей поездкой посетил заместитель главы МЧС России Роман Курынин

В международном аэропорту столицы заместителя Министра Романа Курынина встретили начальник Главного управления МЧС России по ЧР Алихан Цакаев и министр здравоохранения ЧР Адам Алханов.

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