Интересные модели авто, упущенные из вида

Марка Toyota в представлении не нуждается. Еще недавно модели топовой японской автомобильной компании прочно удерживали лидирующие позиции во многих сегментах российского рынка, в том числе в самом популярном — кроссоверном.
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