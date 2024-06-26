Рогов раскрыл цель уничтожения ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июня, ФедералПресс. Разрушение поста радиационного контроля Запорожской АЭС не приведет к аварии на станции, ударом по нему ВСУ пытаются отвлечь внимание общественности от провалов на фронте.
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