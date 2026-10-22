© Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOMСбер и ИТМО разработали и провели курс «Методика преподавания гибких навыков в высшей школе», который помогает преподавателям внедрять в свои дисциплины практики командной работы, решения конфликтов и публичных выступлений, сообщает пресс-служба банка.