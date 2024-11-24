В Мосальске на пожаре погиб человек

Утром в воскресенье в Калужской области произошел пожар, унесший жизнь человека. По данным МЧС, 24 ноября около 6 часов утра в Мосальске на улице Ломоносова произошло возгорание в частном доме на 2 семьи.
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