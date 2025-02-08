В Петербурге вспоминают основателя города Петра Великого и празднуют День СПбГУ

Сегодня исполнилось 300 лет со дня смерти императора. Ровно 300 лет назад — 8 февраля 1725 года — скончался первый в истории России император Петр I, основавший Петербург и создавший Российскую академию наук.
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