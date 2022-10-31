ЛГБТ-фанаты «Арсенала» бойкотируют ЧМ-2022: «В Катаре не соблюдаются фундаментальные права человека, а члены ФИФА засунули головы в песок»

ЛГБТ-фанаты «Арсенала» намерены бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре. «Заявления таких групп, как наша, основаны на несоблюдении фундаментальных прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Катаре, а также других странах, где члены ЛГБТ до сих пор подвергаются уголовному преследованию, а также на отсутствии у представителей ЛГБТ базового права на существование.