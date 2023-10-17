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Диетолог Кабанов рассказал, как снизить уровень холестерина

Диетолог Кабанов рассказал, как снизить уровень холестерина

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Повышенный уровень холестерина плохо сказывается на сосудах. Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что для поддержания здорового образа жизни важно сформировать рацион, чтобы продукты перестали быть причиной повышенного холестерина.

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