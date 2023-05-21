Федеральное агентство новостей №1

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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил ТАСС, что вооруженные силы РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении.

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