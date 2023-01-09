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Вопрос врачу: «Может ли из-за климакса повыситься холестерин?»

Вопрос врачу: «Может ли из-за климакса повыситься холестерин?»

фото: iStockphoto«Мне 49 лет, сдала кровь, оказалось, высокий холестерин. Может ли он повыситься из-за климакса? И что делать?»Ирина Наталья Боженко врач акушер-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Роль эстрогенов— Период менопаузы — время, когда происходит постепенное снижение, а затем и прекращение функции яичников, изменяется секреция гормонов, что, без сомнения, влияет на обменные процессы, развитие инволютивных и атрофических процессов в различных органах и системах.

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