Какую традицию Кейт Миддлтон нарушит ради будущего принца Джорджа?

Образование главного наследника британского престола — это один из ключевых моментов его жизни. Сейчас принц Джордж вместе со своим братом и сестрой принцем Луи и принцессой Шарлоттой посещают престижную школу Ламбрук, которая находится недалеко от дома Уэльских в Виндзоре.
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