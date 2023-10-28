Какую традицию Кейт Миддлтон нарушит ради будущего принца Джорджа?

Образование главного наследника британского престола — это один из ключевых моментов его жизни. Сейчас принц Джордж вместе со своим братом и сестрой принцем Луи и принцессой Шарлоттой посещают престижную школу Ламбрук, которая находится недалеко от дома Уэльских в Виндзоре.