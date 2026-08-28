Нужно ли проверять пульс перед сном: что не так с новым трендом

Все больше людей проверяют пульс перед сном, пытаясь понять, какой будет предстоящая ночь. Кажется логичным, что спокойное сердце должно означать хороший отдых, но между этими показателями все не так просто.
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