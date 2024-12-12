Румынский суд отклонил жалобу на аннулирование результатов первого тура выборов

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результата первого тура президентских выборов.
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