Архангельским студентам расскажут о финансовой грамотности

Студентам профессионально-технических учебных заведений в Архангельской области будет представлена информация о финансовой безопасности в рамках проекта «Азбука финансовой грамотности», который почти подходит к завершению.
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