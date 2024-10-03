В аэропорту Казани в целях безопасности ввели временные ограничения

В аэропорту Казань ввели временные ограничения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, уточнив, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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