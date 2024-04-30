Степанова о словах Губерниева про неспортивную страну: «Пока у нас дети будут хотеть быть блогерами и звездами соцсетей, занятия спортом всегда будут на периферии сознания»

«Россия – страна неспортивная» написал мой старший товарищ Дмитрий Губерниев. Отреагировали заслуженные ветераны спорта, депутаты Госдумы (иногда это одни и те же люди), даже сам уважаемый министр спорта высказался.
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