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Агроном Воробей сообщила, что футбольный газон требует круглосуточного ухода

Агроном Воробей сообщила, что футбольный газон требует круглосуточного ухода

Футбольное поле нельзя подготовить за день или неделю: газон требует непрерывного контроля влажности и состояния покрытия.

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