Собрали двигатель под водой – запустится или заржавеет?

Сборка двигателя внутреннего сгорания – задача не из легких, но что, если усложнить ее еще больше и сделать это под водой? Команда YouTube-канала «Гараж 54» решила провести дерзкий эксперимент и проверить, реально ли полностью собрать мотор в заполненном бассейне и после этого запустить его.