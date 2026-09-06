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Антонелли покорил Монцу, Ferrari пережила кошмар. Колонка Лео Туррини

Антонелли покорил Монцу, Ferrari пережила кошмар. Колонка Лео Туррини

PirelliКими Антонелли устроил в Монце праздник, о котором Италия будет говорить ещё долго. А вот для Ferrari домашний Гран При обернулся одним из самых болезненных уик-эндов сезона.

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