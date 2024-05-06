Политолог о заслугах правительства: «Эффективная работа»

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства. Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал о значении этой встречи и подвел итоги работы уходящего кабмина:«Встреча с членами кабинета министров перед инаугурацией носит и символический характер, и практический.