Челябинцев пригласили прокатиться под баян на «Икарусе»

В преддверии 8 Марта в Челябинске организуют поездку в стиле ретро. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Службы организации движения Челябинска, в преддверии Международного женского дня на улицы города вновь выйдет легендарный желтый «Икарус-280».