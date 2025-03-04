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РИА Новый день

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Челябинцев пригласили прокатиться под баян на «Икарусе»

Челябинцев пригласили прокатиться под баян на «Икарусе»

В преддверии 8 Марта в Челябинске организуют поездку в стиле ретро. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Службы организации движения Челябинска, в преддверии Международного женского дня на улицы города вновь выйдет легендарный желтый «Икарус-280».

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