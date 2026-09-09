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Газета «Культура»

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Кирилл Крок: «Тема поддержки русского театра на Форуме культур заявлена не случайно»

Кирилл Крок: «Тема поддержки русского театра на Форуме культур заявлена не случайно»

Тема поддержки русского театра за рубежом заявлена на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур не случайно, заявил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

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