Кирилл Крок: «Тема поддержки русского театра на Форуме культур заявлена не случайно»

Тема поддержки русского театра за рубежом заявлена на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур не случайно, заявил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
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