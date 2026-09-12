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Володин назвал правительство ЕС «жуликами» из-за намерений украсть российские активы

Володин назвал правительство ЕС «жуликами» из-за намерений украсть российские активы

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу придется вернуть замороженные российские активы с процентами.

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