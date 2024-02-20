Русский человек добр. А от доброты - наивен и доверчив

А

Александр

Доверчивые Гитлера цветами приветствовали, у Власова служили. Остальные всю эту мразь били и бить будут. Хрущев страну бандеровцам сдал, мстил памяти Сталина за невыкупленного сына, оказавшегося в плену ценой развала государства. Столетиями страна крепла. И вот пара-тройка хмырей и всё насмарку. Сталин сумел сохранить сердцевину власти, хребет государства. Хрущев и др. начали его разложение, Горбачев добил. И государство посыпалось как карточный домик. Пока у нас не хребет, а многопартийный хрящ в желе болтовни. Даже с кем разобраться не понимаем. То клоунов гоняем, то Собчак и т.п. А сами стоим на этом киселе и только красивые па выделываем. Системы нет. Одни инициативы. Ясно что хорошие и верим в добро. Как это закрепить?