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Русский человек добр. А от доброты - наивен и доверчив

Русский человек добр. А от доброты - наивен и доверчив

Этим - давно и успешно- пользуются "непогрешимые и светлоликие" - в своих целях. А мы - верим. вернее, верили.

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Комментарии
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А
Александр
Доверчивые Гитлера цветами приветствовали, у Власова служили. Остальные всю эту мразь били и бить будут. Хрущев страну бандеровцам сдал, мстил памяти Сталина за невыкупленного сына, оказавшегося в плену ценой развала государства. Столетиями страна крепла. И вот пара-тройка хмырей и всё насмарку. Сталин сумел сохранить сердцевину власти, хребет государства. Хрущев и др. начали его разложение, Горбачев добил. И государство посыпалось как карточный домик. Пока у нас не хребет, а многопартийный хрящ в желе болтовни. Даже с кем разобраться не понимаем. То клоунов гоняем, то Собчак и т.п. А сами стоим на этом киселе и только красивые па выделываем. Системы нет. Одни инициативы. Ясно что хорошие и верим в добро. Как это закрепить?
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23 час.
Владимир Грачев
Думаю, что автор не в теме, но свои три копейки вставляет. Если это пропаганда, то слабоватая.
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17 час.

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