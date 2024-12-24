В Рязани задержали 22-летнего наркосбытчика. Подозрительного молодого человека заметили во время патрулирования сотрудники Отдельного батальона ППСП УМВД России по Рязанской области, он пытался избежать встречи с правоохранителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)