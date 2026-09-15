Минобороны РФ: ВС нанесли удар по железнодорожному составу ВСУ в Рымачах

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рымачах Волынской области с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер».
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