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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «В боксе плохие отношения с потребителем. Бокс плох вживую и плох на телевидении»

«Я продаю моменты «О, Господи». Это то, чем я зарабатываю. Должно быть три-четыре таких момента за вечер, чтобы люди чувствовали, что потратили деньги не зря.

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