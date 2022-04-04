В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовали контрольные занятия по тактической стрельбе

В рамках занятий по боевой подготовке солдаты и сержанты разведывательных, мотострелковых, а также танковых подразделений в зимнем периоде обучения выполняли упражнения по АТС на каждой огневой тренировке.
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