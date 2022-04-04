Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Шли бы Вы лучше в инженеры или IT-Специалисты, глядишь, людьми станете. ...В Оренбурге полиц...
  • Алексей Квартников
    Гос  Дума! Срочно принимайте меры по мошенничеству в интернете и по звонкам о взрывах и минировании всех учреждений! ...Сотрудники полици...
  • mullonen
    Гы... на 360 или на 180?"Роковой поединок...

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовали контрольные занятия по тактической стрельбе

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовали контрольные занятия по тактической стрельбе

В рамках занятий по боевой подготовке солдаты и сержанты разведывательных, мотострелковых, а также танковых подразделений в зимнем периоде обучения выполняли упражнения по АТС на каждой огневой тренировке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх