Неприятный запах дома: 5 причин и 5 способов как это исправить

Освежитель не всегда спасает Бывает так, что в доме вроде бы порядок, вы регулярно выбрасываете мусор и пылесосите пол, домашние питомцы ведут себя прилично, прокисшей еды на столе неделями не стоит — а в помещении все равно неприятно пахнет.