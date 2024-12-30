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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Постекоглу о том, что Дрэгушин играл с «Вулвс» с травмой: «Если бы Раду не сыграл, не знаю, кто мог бы. У нас нет выбора, если только я не выпущу еще одного 17-летнего игрока»

Вчера «шпоры» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в 19-м туре АПЛ. На 50-й минуте матча из-за травмы был заменен защитник Дестини Удоджи.

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