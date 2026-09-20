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Владимирские новости

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20 сентября 1854 года состоялось Альминское сражение в Крыму

20 сентября 1854 года состоялось Альминское сражение в Крыму

Владимирский пехотный полк потерял около полусотни офицеров и тысячи солдат в Альминском сражении 20 сентября 1854 года, дав время для подготовки обороны Севастополя.

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