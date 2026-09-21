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Андриевский про 1:4 с «Северсталью»: «Амур» на балл наиграл. Где-то не повезло, где-то вратарь сыграл хорошо»

Главный тренер « Амура » Александр Андриевский прокомментировал поражение от « Северстали » (1:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

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