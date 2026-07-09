Дрон ВСУ нанес удар по скоплению людей на АЗС в Новоайдарском округе ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по скоплению людей на автозаправочной станции (АЗС) в Новоайдарском округе Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять человек.