Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 754 подписчика

Дрон ВСУ нанес удар по скоплению людей на АЗС в Новоайдарском округе ЛНР

Дрон ВСУ нанес удар по скоплению людей на АЗС в Новоайдарском округе ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по скоплению людей на автозаправочной станции (АЗС) в Новоайдарском округе Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии