Дрон ВСУ нанес удар по скоплению людей на АЗС в Новоайдарском округе ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по скоплению людей на автозаправочной станции (АЗС) в Новоайдарском округе Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии