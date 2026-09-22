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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Всегда хотел, чтобы люди запомнили мое имя, но не ожидал, что стану лучшим бомбардиром ЧМ всех времен в 27»

Килиан Мбаппе высказался о своих достижениях на чемпионатах мира по футболу. «Я всегда хотел бить рекорды и делать так, чтобы люди запомнили мое имя.

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