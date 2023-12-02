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Мировое обозрение

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Одновременное использование NVIDIA Frame Generation и AMD Fluid Motion Frames повышает производительность до трёх раз, но не без компромиссов

Одновременное использование NVIDIA Frame Generation и AMD Fluid Motion Frames повышает производительность до трёх раз, но не без компромиссов

Функция Frame Generation для генерации кадров в играх, входящая в состав технологии DLSS 3 от NVIDIA и её аналог Fluid Motion Frames (AFMF) от компании AMD могут работать вместе одновременно в составе тех игр, где они поддерживаются, сообщает южнокорейское издание QuasarZone.

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