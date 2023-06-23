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Кура-гриль довела до больничной койки - в Мангистау растет количество случаев отравления пищей

Кура-гриль довела до больничной койки - в Мангистау растет количество случаев отравления пищей

В Мангистауской области участились случаи отравления пищевыми продуктами. Санитарные врачи призывают жителей и гостей региона тщательно следить за качеством продуктов, которые попадают на стол, а также не покупать еду у сомнительных продавцов.

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