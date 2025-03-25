В Британии рассказали о попытках Украины сорвать договоренности России и США

Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию с целью сорвать договоренности Москвы и Вашингтона. Об этом на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис «Они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа», — указал он.