Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию с целью сорвать договоренности Москвы и Вашингтона. Об этом на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис «Они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа», — указал он.
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