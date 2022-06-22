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Курс евро в России приблизился к 55 рублям. Доллар торгуется ниже 53 рублей

Курс евро в России приблизился к 55 рублям. Доллар торгуется ниже 53 рублей

Иностранная валюта продолжила падение по отношению к российскому рублю. После открытия торгов на Московской бирже в среду, 22 июня, евро опустился к отметке 55 рублей 7 копеек.

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