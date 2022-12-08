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Андрей Вьюхин: «Настроение великолепное – родной стадион. Здесь мне, так сказать, дали втык, и я показал то, что действительно готовил»

Российский биатлонист Андрей Вьюхин оценил выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. «Настроение великолепное.

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