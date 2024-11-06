Жительница Приморского района после обеда в ресторане на Малой Десятинной улице осталась без смартфона.
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Жительница Приморского района после обеда в ресторане на Малой Десятинной улице осталась без смартфона.