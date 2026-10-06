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Орловские новости

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В России построена первая сеть для управления автономным транспортом

В России построена первая сеть для управления автономным транспортом

МТС построила первую* в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД, а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

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