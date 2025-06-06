В Москве пройдет концерт к 100-летию со дня рождения оперной певицы Ирины Архиповой

В концерте примут участие артисты Андрей Григорьев, Альбина Шагимуратова, Елена Манистина, Лидия Светозарова, Анна Викторова, Игорь Морозов, Екатерина Лукаш и Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Республики Беларусь.
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