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Газета «Культура»

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В Москве пройдет концерт к 100-летию со дня рождения оперной певицы Ирины Архиповой

В Москве пройдет концерт к 100-летию со дня рождения оперной певицы Ирины Архиповой

В концерте примут участие артисты Андрей Григорьев, Альбина Шагимуратова, Елена Манистина, Лидия Светозарова, Анна Викторова, Игорь Морозов, Екатерина Лукаш и Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Республики Беларусь.

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