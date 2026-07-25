Liberty Justice Center добился отмены пошлин в США, введённых Трампом

Группа малого бизнеса оспорила в суде США новые пошлины на импорт из 60 стран, включая РФ. Поддерживаемые Liberty Justice Center, истцы утверждают, что меры администрации Трампа нарушают закон, и требуют их отмены.
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